Furto de cabos elétricos aumenta 66% na região

O número de ocorrências registradas de furto de cabos aumentou 66% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram repassados pela Enel SP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Grande ABC.

A distribuidora informou 97 ocorrências do tipo no primeiro semestre de 2021. Já de janeiro a junho deste ano, foram registradas 161.

O crescimento do crime é em razão da dificuldade de um combate mais direcionado aos receptadores, que acabam alimentando a cadeia criminosa de furto de cabos, afirma o secretário-geral do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), Alexandre Zakir.

“O criminoso sempre busca uma facilidade e uma menor exposição, e o fato de ter um investimento menor em polícia judiciaria colabora. Afinal, optam por investir em polícia ostensiva, que não consegue fazer a cobertura total do produto criminoso”, avalia Zakir.

O secretário-geral complementa dizendo que o alto preço do cobre influencia os bandidos a realizar esse tipo de crime, o qual classifica como pequeno furto, mas que se acentua devido ao alto volume de atos criminosos. O material, normalmente furtado com alicates, tem como destino a venda.

“Geralmente o destino dele (cobre) é o ferro-velho, até dar outro destino para ele”, comenta Zakir.

O preço do quilo do produto pode variar de R$ 25 a R$ 35, dependendo da localidade. A Enel diz ter reforçado as medidas para que denúncias sejam feitas.

Caso o consumidor presencie uma ação de furto de cabos, pode denunciar, de forma anônima, por meio dos canais de atendimento da distribuidora, como o aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS e Android. “O furto de cabos é crime, e além de oferecer risco à vida da própria pessoa, também prejudica as instalações e equipamentos de distribuição de energia, ocasionando, em alguns casos, a interrupção do serviço para alguns clientes, incluindo hospitais, grandes empresas e comércio”, afirma Dárcio Souza, diretor de operações da Enel Distribuição São Paulo.

O CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis) afirmou promover o incremento na quantidade de ações e operações voltadas ao combate específico dessa modalidade criminosa, em operação denominada Ferro-Velho, e também a adequação dessas ações e operações, para serem desenvolvidas com ênfase aos dias, horários e locais de maior incidência.

GCM flagra furto de fiação em S.Caetano