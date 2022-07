Números da safra indicam a força do agronegócio em SP

Da APJ



31/07/2022 | 00:01



A área plantada com grãos no Estado de São Paulo este ano soma 2,52 milhões de hectares, alta de 4,85% frente ao ciclo 2020/21, e a produtividade média esperada é de 4.109 kg/ha, um ganho de 14,01%. Com esses resultados, São Paulo se mantém como 8º maior estado produtor de grãos. “A agricultura paulista, a despeito de desafios macroeconômicos, como os juros altos, continua a crescer e desempenhar um papel relevante", afirma o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Fábio de Salles Meirelles, a propósito da previsão de safra.

Exportações de peixe

As exportações da piscicultura brasileira dobraram em valores financeiros e aumentaram 14% em toneladas, comparando-se o primeiro semestre deste ano com o mesmo período de 2021. A informação é da Embrapa. Foram U$ 14,35 milhões entre janeiro e junho de 2022 frente a U$ 7,18 milhões ano passado. Já em toneladas, foram 4.931 nos primeiros seis meses deste ano e 4.327 no mesmo período de 2021. O aumento aconteceu por conta do crescimento das exportações de produtos que têm maior valor agregado, sobretudo os filés congelados – que tiveram aumento de 544% no volume financeiro e de 571% na quantidade vendida para fora do país.

Tilápia, líder absoluta

A tilápia segue sendo a principal espécie exportada pela piscicultura nacional. Sozinha, respondeu por 98% do faturamento e por 99% da quantidade de peixe exportada pelo Brasil no primeiro semestre de 2022. Com relação ao destino das exportações, os Estados Unidos estão na primeira colocação, responsáveis por 76% do faturamento e por 63% da quantidade. Bem atrás, respectivamente com 8% e 9%, está o Canadá. Em média, o filé congelado foi o produto de tilápia que alcançou maior valor de venda no primeiro semestre deste ano, chegando a U$ 5,46 por kg.

“Chão caipira” no Vale

A estância turística de Paraibuna vem retomando a atividade, após a pandemia, voltando a oferecer desde o mês de junho o roteiro “Chão Caipira”, projeto de turismo sustentável desenvolvido pelo Instituto H&H Fauser, organização da sociedade civil (Oscip) sediada na cidade. Desde que se iniciou, há dez anos, o projeto, que inclui também a Rota do Sabor, com foco na gastronomia tradicional, já atendeu mais de seis mil turistas, dentre adultos e grupos de crianças de escolas de várias localidades.

Roteiro gastronômico

Os grupos em geral são recebidos pela manhã com um café caipira ou podem iniciar diretamente o city tour, sendo conduzidos por monitores a diversos pontos da cidade como a antiga Bica D’Água – local onde antigamente os tropeiros davam água aos cavalos - os Largos da Matriz e do Rosário, casarões e o mercado municipal, onde encontram produtos locais e recebem informações sobre a história e a cultura da cidade e da sua gente. Um dos atrativos do antigo mercado é o “pastel do Manezinho”, uma iguaria que é singular à cidade, preparada há várias gerações pela mesma família, com receita original de mais de 150 anos. (O Vale, Rede APJ).

Em Americana

Com investimento de R$ 8 milhões e cerca de 100 empregos diretos e indiretos, a rede Lojas Cem anunciou, nesta quinta-feira, a construção da terceira unidade em Americana. O empreendimento será construído na Avenida Cillos e terá 1,4 mil metros quadrados. (O Liberal, Rede APJ).

Investimento

A Nestlé Purina, com sede em Ribeirão Preto, anunciou que prevê aumento de 35% na produção com a expansão da fábrica de ração na cidade, segundo A Cidade ON. A marca recebeu R$ 120 milhões de investimento para a instalação de uma nova linha de produção de alimentos secos para cães e gatos.

Em Mogi das Cruzes

A fábrica de tratores da Valtra, em Mogi das Cruzes, deverá ser ampliada para se transformar em uma das unidades mais tecnológicas do grupo em todo o mundo. A promessa foi feita durante esta semana, em Brasília, por diretores da empresa no Brasil e pelo alto comando do grupo Agco, um dos maiores fabricantes e distribuidores de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão, ao anunciar investimentos de R$ 340 milhões em suas unidades no Brasil, boa parte deles na fábrica localizada no distrito de Braz Cubas, que já iniciou a busca de espaço em locais com melhores condições de mobilidade no município para colocar em prática o ambicioso projeto de ampliar a capacidade de montagem de tratores da linha pesada na unidade de Mogi. (O Diário de Mogi, Rede APJ).

Cidades empreendedoras

O Ministério da Economia anunciou que estão abertas as inscrições para o Prêmio Cidades Empreendedoras, uma oportunidade de estimular o ecossistema de empreendedorismo e de boas práticas no país. Podem participar do concurso órgãos públicos municipais e entidades sem fins lucrativos que se enquadrem em três categorias. As premiações totalizam R$ 750 mil - R$250 mil para cada uma das categorias. O prêmio surgiu a partir de uma pesquisa feita entre a Enap e a Endeavor, que levantou o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), com a análise das cidades com melhores ambientes de negócios para empresas, entre as 100 mais populosas do Brasil.