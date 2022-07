Irmã de Paulo Gustavo comemora aniversário com os filhos do humorista

29/07/2022 | 12:11



Família unida! Nesta sexta-feira, dia 29, Juliana Amaral, irmão de Paulo Gustavo, que morreu em 2021 por conta da Covid-19, decidiu celebrar o aniversário de 42 anos de idade com companhias para lá de especiais: Gael e Romeu, filhos do saudoso humorista com Thales Bretas.

Nas redes sociais, Juliana publicou o clique do momento que apagou as velas com a ajuda dos sobrinhos e fez referência ao fatos dos três serem leoninos.

Titia ama muito vocês! Três leões numa foto, escreveu.

Fofos, né?!