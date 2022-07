Déficit nominal do setor público soma R$ 65,971 bilhões em maio, afirma BC

29/07/2022 | 11:12



O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 65,971 bilhões em maio. Em abril, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 41,024 bilhões e, em maio de 2021, o saldo foi negativo em R$ 37,439 bilhões. No quinto mês de 2022, o governo central registrou déficit nominal de R$ 67,345 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 1,971 bilhão, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 598 milhões.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública. No ano até maio, o déficit nominal somou R$ 71,950 bilhões, o que equivale a 1,85% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, há rombo nominal de R$ 380,575 bilhões, ou 4,19% do PIB.

O BC voltou a divulgar nesta sexta-feira as estatísticas fiscais após o fim da greve dos servidores do órgão, no início deste mês. Ao contrário das notas de crédito e setor externo, os dados de contas públicas até abril foram incluídos como serviço essencial durante a paralisação da categoria por obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Mesmo assim, as estatísticas ainda estão defasadas, já que, neste momento, o BC deveria estar publicando os dados de junho. Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, a expectativa é que, em agosto, as informações fiscais fiquem em dia.