Ex-BBB Eliezer vai ao mercado pela primeira vez após reality e se assusta com preços: Acordei de um coma

28/07/2022 | 14:11



Quem nunca caiu para trás quando viu os preços dos alimentos no supermercado, não é mesmo? Eliezer não passava em um desde o confinamento do BBB22 e ficou chocado ao dar de cara com o valor dos itens básicos. Na última quarta-feira, dia 27, ele disparou nas redes sociais:

- Desesperador o preço das coisas. Chocado! Eu acho que acordei de um coma. Desde o programa não tinha pisado em um supermercado. Não sabia como estavam os preços. Quando eu vi, falei: Que isso, minha gente? Está louco. Como assim uma pasta de dente por quase 24 reais? Não tenho condições para pagar.

E o ex-participante não estava sozinho! Vyni, aliado de Eliezer no game, acompanhou o amigo nas compras e até ganhou um jantar especial após se assustar como preço do alho.

- Vivi para ver alho virar item de gente rica. Isso dava no pé de casa, exclamou Vyni.

- Patrocínio de alho. A gente paga com arroba, brincou Eli.