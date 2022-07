MINI Cooper S E – Resolute Edition chega ao Brasil em tiragem limitada a 30 unidades

Da Redação

Uma série especial, com pintura, acabamentos e interior exclusivos. Trata-se do o novo MINI Cooper S E – Resolute Edition, que chega ao Brasil com volume limitado em apenas 30 unidades. Com propulsão 100% elétrica, o modelo já está em pré-venda nas concessionárias da MINI no Brasil e as primeiras unidades chegam na segunda quinzena de agosto.

O MINI Cooper S E – Resolute Edition se destaca pelo visual único. A começar pela cor da carroceria no tom Verde Rebel, com teto e retrovisores na cor Branco Pepper. Os acabamentos nos faróis, lanternas, grade, maçanetas e na tampa de carregamento dão lugar a um tom Resolute Bronze e passam ainda mais sensação de requinte ao modelo.

As rodas do MINI Cooper S E – Resolute Edition mantêm o design já visto nas versões elétricas tradicionais, mas com acabamento em cinza. Há ainda faixas no capô, soleira com design inédito, também em Bronze Resolute.

Outros detalhes como os logotipos dianteiros e traseiros e na estrutura interna da grade são em Piano Black. Por dentro, o modelo se diferencia pelo acabamento do painel com design Resolute e pelo revestimento dos bancos, em tecido exclusivo Black Pearl Light Chequered.

Primeiro MINI 100% elétrico, o modelo é produzido na fábrica de Oxford, no Reino Unido, a casa da MINI. Com transmissão automática e motor capaz de entregar 184cv de potência e 270Nm de torque instantâneo, o MINI Cooper S E – Resolute Edition tem bateria de íon-lítio de 32,6 kWh, dividida em 12 módulos e que conta com 8 anos de garantia, permite uma autonomia de até 234 km (ciclo de testes WLTP)

Ela pode ser carregada em uma tomada doméstica no padrão brasileiro com o carregador portátil, ou com carregadores rápidos como o MINI Wallbox, e também com carregadores de rodovias de corrente contínua.

Todo MINI Cooper S E – Resolute Edition sai conectado de fábrica com um SIM card virtual sem custo ao cliente por um período mínimo de três anos. Com isso, pode-se acessar o MINI Connected, sistema que fornece uma série de serviços ao motorista e ao passageiro e permite usufruir de funcionalidades como:

concierge,

chamada de emergência inteligente,

MINI Teleservices,

notícias em tempo real,

previsão do tempo,

serviços remotos,

preparação para Apple CarPlay,

informações de trânsito em tempo real

e assistente de autonomia, que avisa a necessidade de incluir paradas para recarregar as baterias no trajeto e localizar os pontos de recarga disponíveis.

Há também conectividade com Amazon Alexa, possibilitando maior integração do veículo com casas inteligentes, sistema de som da renomada Harman/Kardon, head up display, painel digital, central multimidia touchscreen de 8,8 polegadas, sistema de navegação com informação de trânsito em tempo real e teto solar panorâmico.

No que diz respeito à tecnologia, o MINI Cooper S E – Resolute Edition conta ainda com sistema interativo para facilitar a condução do veículo. Entre os destaques estão o assistente de direção, sistema de câmera que auxilia o motorista na condução do veículo com diversas funcionalidades, como:

Sistema de navegação Profissional,

Sistema de proteção ao pedestre com frenagem automática,

aviso de saída de faixa com vibração do volante,

assistente de farol alto com regulagem automática da intensidade dos faróis dependendo do tráfego,

alerta de aproximação perigosa sem limite de velocidade

e assistente de frenagem automática de 5km/h até 60km/h.

O sistema também pré-condiciona os freios para uma resposta mais rápida e distâncias de frenagem mais curtas. No quesito segurança, o motorista poderá contar com 6 airbags de série, controle de cruzeiro com ajuste velocidade, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro e sensor de chuva, com acionamento automático dos faróis baixos.

O novo MINI Cooper S E – Resolute Edition tem preço sugerido de R$ 293.990, incluindo pintura e todos os equipamentos e acabamentos mencionados. Ele também com benefícios exclusivos: 3 anos de serviços inclusos, 3 anos de garantia e carregador rápido MINI Wallbox.