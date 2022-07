ViX: novelas da Televisa chegam ao catálogo do streaming gratuito

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/07/2022 | 10:55



O ViX anunciou a primeira leva de novelas da Televisa que estarão disponíveis na plataforma gratuita. São elas: Teresa, Coração Indomável e Triunfo do Amor. Os episódios serão lançados semanalmente, cada título iniciando com 26 capítulos.

Teresa foi a primeira a chegar ao serviço de streaming, estreando na última segunda-feira (25). Originalmente exibida em 2010, ficou conhecida no Brasil em 2015, quando foi transmitida pelo SBT. Protagonizada por Angelique Boyer e Sebastián Rulli, conta a história de uma mulher de origem humilde, que sonha em conquistar um padrão de vida luxuoso, sendo capaz de usar sua beleza para conseguir isso. Vivendo como bolsista em um colégio, ela tenta esconder sua origem, mas acaba sendo humilhada e jurando vingança.

Triunfo do Amor será lançada em 1º de agosto. A história acompanha Victoria (Victoria Ruffo), uma empresária famosa que, no passado, teve que entregar sua filha, fruto de um relacionamento proibido. Anos mais tarde, Maria Desamparada (Maite Perroni) aparece na sua frente como namorada do seu filho. Já Coração Indomável estreia em 8 de agosto. Conta a história de Maricruz, interpretada por Ana Brenda Contreras, Após ter sido abandonada pelo marido, ela decide se vingar daqueles que a humilharam.

As novelas da Televisa, bem como todo o conteúdo do ViX, podem ser acessadas de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta. Basta baixar o aplicativo (disponível para Android ou iOS), acessar o site via navegador ou aparelhos de TV conectada (como Roku, Chromecast, Apple TV e Amazon Fire Stick).