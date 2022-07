Edleide é a 10ª eliminada do 'MasterChef' e ganha presente de Jacquin

27/07/2022 | 09:13



Mais uma eliminação ocorreu na noite desta terça-feira, 26, no MasterChef. Desta vez, Edleide foi quem deixou a competição, após apresentar aos chefs uma receita africana de bunny chow com massa crua. A maranhense até tentou reparar o erro, caprichando no recheio, mas não foi o suficiente. Henrique Fogaça anunciou o resultado e justificou: "faltou assar seu pão, ele está cru. Você foi a primeira a entregar".

Apesar de ter levado a pior da noite, Edleide contou com o carinho do elenco e, inclusive, ganhou um presente especial de Érick Jacquin: um broche em formato de girassol. "Que ele combine bem com você como combinou comigo", declarou o chef.

Em entrevista à Band.com, a eliminada disse que, antes do programa, tinha pavor enfrentar os comentários de Jacquin. "No passado tinha certeza que iria retrucar as opiniões dele, mas amadureci bastante aqui. Não estou levando o troféu para casa, mas eu tenho o presente que ganhei do chef e isso representa tanto quanto. Vou guardar pro resto da minha vida", destacou ela.