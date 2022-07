Eri Johnson dá detalhes da briga com Guilherme de Pádua antes do assassinato de Daniella Perez

27/07/2022 | 09:10



O assassinato de Daniella Perez pelo colega de novela Guilherme de Pádua chocou o Brasil em 1992 e segue dando o que falar 30 depois por conta do documentário Pacto Brutal, da HBO Max. Na época, Eri Johnson dividiu tela com a filha de Glória Perez na novela De Corpo e Alma e sofreu muito com a morte da amiga. Na última terça-feira, dia 26, o ator participou do Programa de Todos os Programas, do R7, e revelou que havia se desentendido com Guilherme antes do crime brutal.

- Eu não me dava com ele desde a peça Ali Babá e os 40 Ladrões, que ele fazia o chefe dos ladrões e eu era o Ali Babá. Teve um momento que ele foi grosso [com uma assistente], foi mal educado. Não gostei da maneira e fui lá, eu fui chateado com a falta de educação e aí nós discutimos. Eu era um cara muito mais esquentado do que sou hoje, aí separaram e a partir dali, não falamos mais oi, relembrou.

Johnson ainda se emocionou ao falar de Daniella

- Ela faz muita falta. Seria uma grande estrela. Foi péssimo [continuar trabalhando]. Pedi força para continuar pela Glória. Eu pensava: Não é justo eu desanimar, ficar pra baixo porque a mãe dela está tendo força sei lá de onde pra continuar. Todos nós precisávamos continuar, era um compromisso que nós tínhamos de continuar com a novela.