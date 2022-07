Shania Twain revela que sofreu apagões no palco por conta da doença de Lyme

27/07/2022 | 09:10



Os famosos vivem mostrando os momentos de glamour pelos quais passam por conta de suas carreiras. Mas nem tudo na vida é festa. Prova disso são as celebridades que já levantaram publicamente a bandeira da luta contra doenças. Shania Twain, por exemplo, desabafou no documentário Not Just a Girl que sofreu apagões no palco antes de descobrir que tinha a doença de Lyme.

Em 2003, a rainha do country pop foi mordida por um carrapato enquanto cavalgava e passou por sintomas severos.

Antes de ser diagnosticada, eu estava no palco muito tonta. Estava perdendo o equilíbrio, tinha medo de cair do palco. Eu estava tendo esses apagões muito, muito, muito milissegundos, mas regularmente, a cada minuto ou a cada 30 segundos, relembrou.

Twain ainda desenvolveu disfonia e perdeu temporariamente a voz.

Minha voz nunca mais foi a mesma. Achei que tinha perdido minha voz para sempre. Eu pensei que era isso e eu nunca, nunca mais cantaria novamente [...] Eu tive que fazer uma operação muito intensa com a garganta aberta, muito diferente de uma operação de cordas vocais. Foi muito, muito, muito difícil e eu sobrevivi a isso ? o que significa que eu sobrevivi emocionalmente ? e estou pronto para continuar.