Eliana fala sobre antiga rivalidade com Angélica e Xuxa Meneghel: A maturidade aproxima tanto

27/07/2022 | 08:11



Eliana que está no auge dos seus 48 anos de idade participou recentemente do podcast Quem Pode, Pod que é comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e falou sobre a antiga rivalidade entre ela, Angélica e Xuxa Meneghel.

Para quem não sabe, nos anos 90 foi instalado uma rivalidade entre as três apresentadoras que anos depois isso tudo virou uma grande amizade entre as loiras. Eliana então contou que a maturidade ajudou muito a esclarecer tudo entre elas.

- A maturidade aproxima tanto. Ou não. Mas, no nosso caso, aproximou. Essa coisa que a gente levanta e parece nossa, está cansativo isso de apoiar outras mulheres, estender a mão, isso há uns anos não existia, era uma rivalidade.

Parece que a rivalidade mesmo ficou só na cabeça dos fãs lá no passado porque as três apresentadoras já demonstraram publicamente que estão super resolvidas com este assunto.