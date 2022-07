Anitta é indicada para a categoria de melhor música latina no VMA

27/07/2022 | 07:01



A cantora Anitta foi indicada para a edição de 2022 do Video Music Awards (VMA), uma das mais renomadas premiações do mundo da música. A lista saiu nesta terça, 26, e ela é a primeira brasileira a ser indicada para a premiação.

A cantora aparece na lista de melhor música latina com a canção Envolver. Recentemente, Anitta entrou para o Guinness Book por ser a primeira latina a atingir o topo do Spotify Global com o hit, em março, com mais de 6 milhões de reproduções.

Quem lidera a lista de indicações é o trio formado por Lil Nas X, Jack Harlow e Kendrick Lamar. Os rappers concorrem em sete categorias cada um.

Em seguida, aparecem Doja Cat e Harry Styles com seis cada um, enquanto Drake, Sheeran, Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift e The Weeknd foram classificados em cinco categorias cada um.

Entre os melhores artistas do ano, estão na disputa Bad Bunny, Harry Styles e Lizzo. Concorrendo na categoria de canção do ano, Adele, com Easy On Me, Doja Cat, com Woman, e Elton John e Dua Lipa, com o remix de Cold Heart, ganham destaque.

JÚRI

As categorias de grupo do ano e de canção do verão ainda serão anunciadas. Os prêmios de cinematografia, direção, direção de arte, efeitos visuais, coreografia e edição serão escolhidos por um júri especializado.

O VMA é promovido pela MTV e a votação para o grande público já está aberta. A premiação está prevista para ocorrer no dia 28 de agosto, em New Jersey, nos EUA.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.