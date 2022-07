No Masterchef Brasil dessa semana, os participantes tiveram que preparar um prato inédito para escapar da eliminação

27/07/2022 | 02:10



O MasterChef desta semana foi em ritmo de carnaval! A primeira prova do dia foi no Sambódromo de São Paulo e teve até o chef Erick Jacquin mostrando que tem samba no pé.

E é claro que esse carnaval fora de época pediu uma comida típica brasileira, que foi a feijoada. Os participantes tiveram que cozinhar o tradicional prato e ainda fazer, obrigatoriamente, pelo menos quatro acompanhamentos, e servir para 100 pessoas. Para aproveitar e votar nas delícias, foram convidados integrantes das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Os participantes tinham que fazer tudo isso em duas horas.

A prova foi realizada em duas equipes, formadas por Lays, vencedora da semana passada, e Fernando. Os líderes até puderam escolher os integrantes, mas para apimentar o desafio, os grupos foram trocados!

Grupo Lays: Jason, Edleide e Rafael

Grupo Fernando: Renato, Melina e Fernanda.

E como sempre, a prova foi cheia de tensão e discórdia entre os participantes. No grupo de Fernando, Melina não gostou nada de ver o líder reclamar do tamanho do corte da linguiça calabresa e o clima pesou. Já na equipe de Lays, nem as panelas queriam colaborar e demoraram mais do que o normal para pegar pressão.

Mesmo com muita discussão e contratempos, as duas equipes conseguiram servir todos os pratos de feijoada dentro do prazo.

A feijoada da equipe de Lays foi muito elogiada, apesar da apresentação e do arroz não terem agradado muito. Já a feijoada do grupo de Fernando, agradou bastante, porém os jurados sentiram falta de um tempero mais apimentado.

Ambas as equipes foram parabenizadas, tanto pelo desempenho quanto pela entrega dentro do tempo!

A votação foi realizada pelos integrantes das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, afinal eles tiveram a oportunidade de degustar as feijoadas e decidir qual agradou mais.

E depois de uma votação cheia de emoções, a equipe de Fernando levou a melhor com 95 votos, contra 5 da equipe de Lays.

Depois de perder a prova da semana, Lays, Jason, Edleide e Rafael, voltaram para a cozinha, agora para disputar a prova de eliminação e saber quem continua na busca pelo título de MasterChef 2022.

Na primeira etapa da prova, eles tinham 15 minutos para fazer o pão e depois deixar a massa descansar por uma hora. O tempo apertado e a dificuldade para fazer a massa na consistência correta deixou os participantes nervosos.

Edleide, Jason e Lays tiveram problemas com o pão e acabaram mexendo um pouco na massa novamente. Ao contrário dos colegas, Rafael parecia dominar a arte de fazer pão e fez tudo com facilidade.

Depois, para a segunda parte da prova , eles tinham que voltar e fazer o curry, que iria rechear o pão do Bunny Chow.

Lays apostou em um curry de camarão, enquanto o colega Rafael decidiu ir em um curry vegetariano. No outro balcão, Jason optou por um curry de carne com legumes e Edleide fez uma pasta de curry com manga e frango.

No final da prova todos foram parabenizados, afinal conseguiram entregar uma receita inédita no tempo proposto, não é para qualquer um.

Quem levou o primeiro lugar da prova foi Rafael! Desde o início, o participante mostrou que sabia exatamente o que estava fazendo.

Em contrapartida, Edleide teve o pior desempenho entre os quatro e foi a eliminada da semana. Apesar de ter feito um curry que agradou bastante aos jurados, o pão, peça fundamental para a receita, ficou cru por dentro.