Auxílio aos caminhoneiros

26/07/2022



É extremamente oportuna a liberação do auxílio de R$ 1.000 aos caminhoneiros no momento em que a categoria sofre com os efeitos da alta do óleo diesel. O governo federal, conduzido por Jair Bolsonaro (PL), anunciou ontem que começa a pagar o benefício mensal, que vai se estender até dezembro, a cerca de 870 mil profissionais autônomos em 9 de agosto. Ainda nesta segunda-feira, o Planalto começou a cadastrar os motoristas de táxi do País, que também receberão ajuda financeira para atravessar este momento turbulento, gerado pela pandemia do novo coronavírus e pelo conflito bélico entre Rússia e Ucrânia.

Percebe-se, nas últimas medidas anunciadas em favor da população, que há junção de esforços dos governos federal e estadual para responder à crise causada por fatores externos ao dia a dia administrativo. Neste aspecto, o presidente recebe o auxílio do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que recentemente reduziu significativamente a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a gasolina e o etanol, forçando a redução do preço do litro dos combustíveis ao consumidor final.

Se nada fosse feito de concreto para aliviar a pressão dos preços sobre o bolso do brasileiro, a situação econômica do País poderia se esgarçar rapidamente, o que comprometeria a retomada pós-pandemia. É importante que sejam promovidas ações pontuais capazes de estancar a sangria momentânea, preservando a saúde financeira da Nação – e nada mais eficiente para isso do que programas de transferência direta de renda.

Faz algum tempo que a sociedade não via administrações tão sintonizadas com suas necessidades quanto as de Jair Bolsonaro e Rodrigo Garcia. Ambos dão respostas rápidas às questões que afligem a sociedade. É gratificante notar que está ficando para trás o tempo em que apenas os interesses de banqueiros e empresários eram levados em consideração pelos governantes na hora de se definir as políticas públicas do Brasil. Que a população, cada vez mais ciente de sua força, não permita nenhum retrocesso.