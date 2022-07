Sto.André arrecada quase 40 toneladas de alimentos com eventos

Da Redação



26/07/2022 | 08:48



O Paço de Santo André recebeu mais um evento neste último fim de semana. O Festival do Morango, Churros & Chocolate uniu deliciosa gastronomia a música de qualidade, e o resultado dessa soma foi a grande aceitação do público, que compareceu em peso. Mais uma vez ficou comprovado o poder de generosidade dos visitantes, já que 3,7 toneladas de alimentos foram arrecadadas nos dois dias para o Fundo Social de Solidariedade.

Com o montante arrecadado neste final de semana, já são 37,7 toneladas recebidas pelo Fundo Social nos eventos realizados em 2022, sendo 12 toneladas no Arraial Solidário, 15 toneladas na Feira da Fraternidade e 7 toneladas nas duas edições do Beer’s Festival. Os itens são repassados às instituições assistenciais cadastradas junto ao município e, consequentemente, doadas para famílias carentes da cidade.

“Mais do que realizar eventos para promoção de cultura, lazer e entretenimento, Santo André investe na solidariedade da nossa gente. As doações, feitas de andreense para andreense, fizeram diferença na vida de milhares de famílias, ao longo da pandemia, e fazem agora, com a crise financeira afetando o orçamento familiar de tantas pessoas”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB), que visitou o Festival do Morango, Churros & Chocolate neste domingo (24).

“Estamos muito felizes com mais esta arrecadação neste final de semana. A cada evento ficamos lisonjeados, pois temos a certeza de que estamos no caminho certo. Através desta confiança que é depositada no trabalho que estamos realizando com o Banco de Alimentos e o Fundo Social de Solidariedade, nossa vontade de fazer mais só cresce”, afirma a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Cláudia de Fabris. Nos próximos dias será realizada mais uma entrega de cestas básicas, em outra atividade que beneficiará centenas de andreenses. “O Banco de Alimentos realizará mais uma ação, para que as 119 entidades cadastradas já possam distribuir para quem mais precisa”, conclui Ana Cláudia.