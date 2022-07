Edson Celulari comemora os cinco meses de vida da filha Chiara

24/07/2022 | 13:11



No último sábado, dia 23, a filha caçula de Edson Celulari completou cinco meses de vida. A pequena é fruto do relacionamento do ator de 64 anos de idade com Karin Roepke. Para comemorar o marco, Edson compartilhou alguns cliques da pequena, e de sua família, na comemoração temática do programa Flintstones.

Cinco meses de amor. Viva a Chiara!, escreveu.

Quem também compartilhou um pouquinho mais da comemoração foi a mamãe babona. Karin usou suas redes para mostrar um pouquinho mais da festa da pequena que estava vestida de Pedrita. Na legenda, ela escreveu:

Um pouquinho do quinto mêsversário da Chiara para vocês! Quem também gostava dos Flintstones?

Quanta fofura!