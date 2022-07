São Bernardo FC empata no Paraná e decide vaga em casa

Heitor Mazzoco

24/07/2022 | 08:43



Em uma partida equilibrada, o São Bernardo FC arrancou um empate em 1 a 1 contra o Azuriz, de Pato Branco, no Paraná, fora de casa. Agora, a decisão pela vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D será no Estádi Primeiro de Maio no próximo sábado (30).

Um dos melhores times da competição, o São Bernardo FC ficou invicto até a última rodada da primeira fase da competição, quando perdeu para a Portuguesa (RJ) por 2 a 0. Até aqui, o time do Grande ABC acumula sete vitórias, sete empates e uma derrota.

A PARTIDA

Diante de sua torcida, o Azuriz não se intimidou e jogo de igual para igual com o São Bernardo FC. O time da casa manteve a posse do bola no começo da partida e, aos 19 minutos, abriu o placar com Edson, que dividiu com a zaga do time paulista,

ganhou, e bateu para o gol para marcar o primeiro do jogo.

As duas equipes criaram poucas chances de gol na partida. Atrás no placar, o São Bernardo tentou atacar como pode para furar o bloqueio dos paranaenses. No segundo tempo, o goleiro Caio fez boas defesas para ajudar o time da casa a permanecer na frente.

No entanto, aos 36 minutos, Eduardo Diniz cruzou na área eogoleiro do Azuris espalmou para dentro do gol. Depois do empate, restou ao São Bernardo tentar criar novas chances, mas nenhuma que terminasse com a bola nas redes. Agora, as duas equipes se enfrentam no próximo sábado, às 16h.

Para avançar, o São Bernardo FC precisa de uma vitória simples. Em caso de empate - qualquer placar - os dois times disputarão a vaga para as oitavas do Brasileiro Série D nos penaltis.