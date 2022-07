Prefeitura entrega revitalização de praça na Vila Luzita

Renan Soares

Especial para o Diário



23/07/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André entregou ontem a reforma de uma praça localizada no cruzamento das avenidas Capitão Mário Toledo de Camargo e São Bernardo do Campo, próximo ao terminal da Vila Luzita, Agora o local, que antes tinha um comerciante, conta com 10 boxes para pequenos vendedores.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) disse que o local é o mais apropriado para os comerciantes, porque ficarão próximos do terminal, que tem bom fluxo de pesssoas.

“A ideia era fazer um lugar mais adequado para o movimento e acredito que não tem lugar melhor na Vila Luzita do que aqui, próximo ao terminal, próximo ao principal polo comercial dessa região e com essa questão do empreendedorismo, do emprego, da renda para essas famílias”, disse o tucano.

Os boxes receberam instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Além dos 10 boxes, que serão administrados pela Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), a revitalização contemplou o canteiro de plantas que divide as pistas da avenida Capitão Mário de Toledo de Camargo. Uma intervenção foi realizada na mobilidade do local, que conta agora com um novo retorno, em frente à praça.

O comerciante Adilson Fernandes, de 55 anos, era o único que vendia no local antes da revitalização. Segundo o morador, a praça era frequentada por dependentes químicos e o medo era constante, já que o ponto tinha pouca proteção.

Adilson, que é vendedor de panelas, mora na Vila Luzita há 30 anos e consegue constatar a evolução do local. “Eu sofri muito, mas agora a praça está alegre, ótima, e as casas só valorizaram e valorizaram muito”, afirmou o comerciante.

O bairro recebeu ainda outros investimentos, como a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Luzita, um Centro de Assistência Social, canalização do córrego Eusébio de Queirós e asfalto novo em toda a extensão da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Os pacientes de oncologia poderão, a partir de agosto, receber atendimento no AME (Ambulatório Médico de Especialidades) da Vila Luzita. A região receberá também, em breve, um Hospital e um Bom Prato.