BCE: próxima elevação de juros poderá ser de 25 ou 50 pontos-base, diz Kazimir

22/07/2022 | 09:13



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir disse nesta sexta-feira (22) que a próxima alta de juros do BCE poderá ser de 25 ou 50 pontos-base, a depender da avaliação de seu comitê de política monetária. Nesta quinta-feira, 21, o BCE elevou seus juros básicos em 50 pontos-base, no primeiro aumento desde 2011, surpreendendo analistas que previam um ajuste inicial de 25 pontos-base.

"O tanto que elevaremos os juros em setembro e nas próximas reuniões será determinado por desdobramentos econômicos na zona do euro e em outras partes", afirmou Kazimir, em comunicado divulgado no BC eslovaco. "Desta forma, é possível esperar um aumento de 25 ou 50 pontos-base", acrescentou.

Ainda no comunicado, Kazimir ressaltou que as informações colhidas pelo BCE nas últimas seis semanas convenceram "muitos", incluindo ele mesmo, da necessidade de começar o processo de aumento de juros "de forma agressiva". "Trata-se do início de uma série de passos similares necessários para conter riscos inflacionários", disse.

Em junho, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro atingiu o nível recorde de 8,6%, ainda impulsionada pelos efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia. A meta de inflação do BCE é de 2%.