Shonka Dukureh, do filme Elvis, morre aos 44 anos de idade

22/07/2022 | 09:10



O ano de 2022 tem levado alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial. Na última quinta-feira, dia 21, a cantora e atriz Shonka Dukyreh foi encontrada morta aos 44 anos de idade.

De acordo com a polícia de Nashville, nos Estados Unidos, um de seus filhos a encontrou no apartamento sem vida e a causa da morte da intérprete de Big Mama Thornton no filme Elvis não foi determinada.

O corpo passará por uma autópsia e não há suspeita de crime.