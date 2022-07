Obituário - 24 de julho de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Elza Silva Valverde, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria da Trindade Fonseca, 84. Natural de Lagoa Dourada (Minas Gerais). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felício Alves, 76. Natural de São Pedro (São Paulo). Residia no Sítio Figueira, em São Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Natalina Grossi Machado, 73. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Cerqueira César, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Crematório Campos das Oliveiras.

Jandira Antigo Bento, 71. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Januário, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabiana de Andrade, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Sueko Takai Naganaya, 96. Natural do Japão. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes (São Paulo).

Maria de Lourdes Mori Gonçalves, 93. Natural de Bragança Paulista. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Amélia Ferrari Lopes, 89. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha Alves de Lucena, 89. Natural de Missão Velha (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Luiz do Vale, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Manuel José de Santana, 76. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Osvaldo de Oliveira Barbosa, 61. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Adriana Paula da Silva, 42. Natural de São João do Avaí (Paraná). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Silvinia Esperidiana Sousa, 91. Natural de Itainópolis (Piauí). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Moacyr Tredente, 80. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Adalberto João dos Santos, 77. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jorge Alberto Tesser, 65. Natural da Argentina. Residia no bairro Santa Maria. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mauricio Douglas Salazar, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Zulmira Alves de Oliveira, 90. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Ronaldo Pretti, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.



Lindalva Francisca dos Santos, 70. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Rubevan Nascimento de Jesus, 54. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia no Jardim das Laranjeiras. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Edvaldo Pereira Torres, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Bosque da Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 18.

Cemitério Municipal de Diadema.

Alisson Junio Fontes Alves, 28. Natural de Paracatu (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.



M A U Á

Dalro de Siqueira Inácio, 66. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Eliana Aparecida Dias Rodrigues, 60. Natural de Sales (São Paulo). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Autônoma. Dia 18, em Santo André. Necrópole do Campo Santo, Vila Rio, em Guarulhos (São Paulo).



RIBEIRÃO PIRES

Gilberto José Martins, 57. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.