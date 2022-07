Festival de Inverno retorna ao calendário de Paranapiacaba

Depois de dois anos sem atividades presenciais, a Prefeitura de Santo André retomará, neste fim de semana, a realização do Festival de Inverno de Paranapiacaba. A 21ª edição do evento acontecerá neste sábado e domingo, com programação cultural gratuita, a partir das 10h, e variedade gastronômica. Diferentes pontos da vila inglesa sediarão atrações musicais e artísticas, além de jogos e brincadeiras para o público infantil. A maior parte das atividades estará concentrada na parte baixa de Paranapiacaba (confira a programação completa abaixo).

Os visitantes poderão curtir cardápio gastronômico em duas praças de alimentação, no Galpão das Oficínas (Rua da Estação) e em trecho da Rua Antonio Olyntho, via onde está situado o Clube União Lyra. Ambas funcionarão das 10h às 19h30.

Durante o evento, o Fundo Social de Solidariedade do município disponibilizará pontos para a arrecadação de alimentos e agasalhos.

Em 2021, em razão das restrições de controle à disseminação do coronavírus, a Prefeitura realizou o 20º Festival de Inverno de Paranapiacaba on-line, com a transmissão virtual das apresentações culturais. Em 2020, o evento não foi realizado.

COMO CHEGAR

Para garantir organização e segurança no acesso do público ao Festival de Inverno, visitantes que utilizarem transporte particular deverão deixar seus veículos em estacionamento estruturado na Rodovia Deputado Adib Chammas, altura do Km 47. O valor será de R$ 50 para carros, R$ 40 para motos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus. Serão disponibilizados micro-ônibus para levar os visitantes do estacionamento ao local do evento. O serviço de traslado terá início às 10h e a última saída da vila acontecerá às 20h.

Para quem optar pelo transporte público, há duas opções: a Linha 040, que parte do Terminal Rodoviário Prefeito Saladino, em Santo André, e a Linha 424, que parte da estação de Rio Grande da Serra.