Homem é encontrado morto em São Bernardo

22/07/2022 | 00:01



Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto na estrada do Montanhão, em São Bernardo, na manhã de ontem. De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo tinha oito perfurações de tiros entre o peito e o ombro.

O corpo foi encontrado depois de uma denúncia anônima feita por uma mulher, que viu o homem jogado na estrada ao passar de ônibus.

Segundo a Polícia Militar, o homem era negro e com 1,70 metros de altura. Ele estava vestido com calças jeans e jaqueta, Não foi encontrado documentos com ele. O corpo não estava em estado de decomposição, o que faz a polícia acreditar que o crime ocorreu em questões de horas.

Segundo investigadores da Polícia Civil, é a segunda vez que a região serve como ponto de desova de corpos. Há dois meses, outro corpo foi encontrado no mesmo trecho da estrada. Uma das linhas investigativas é de queima de arquivo. pós a perícia, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). Um boletim de ocorrência foi registrado pelo 6°DP (Distrito Policial) de São Bernardo, mas o caso será investigado pelo SHPP ( Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa.)