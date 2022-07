Obituário - 22 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/07/2022 | 05:38



SANTO ANDRÉ

Antonio Jácomo Arnoste, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Guilhermina Maria dos Santos, 87. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Lopes Garcia, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

Isao Higa, 85. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Mercedes Cerca Rosa, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Tormena, 80. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Neide Lunardi Teixeira, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Represa Billings, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Dorival Pires de Oliveira, 80. Natural de Óleo (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jacinto Mendes Galvão, 77. Residia no Jardim Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Gazzito, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Camargo de Oliveira, 72. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Roberto Crema, 68. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dionísia Francisca de Sousa Lima, 64. Natural de Monsenhor Hipólito (Piauí). Residia no Centro de Monsenhor Hipólito (Piauí). Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de Monsenhor Hipólito (Piauí).



SÃO BERNARDO

Domingos Antonio Monzilo, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo, Capital.

Adélia Coleto Rodrigues, 90. Natural de Jaborandi (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Celso Machado da Silva, 83. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Alonso Parra Conceição, 80. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Jardim da Colina.

Antonio Rodrigues Filho, 74. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

José Luiz Slava, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Ricardo Gonçalves, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Arlindo Paixão de Freitas, 51. Natural de Utinga (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Bárbara Batistone Coelho, 26. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Maria Luzinete da Gama Bezerra, 82. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

José Alves da Silva, 78. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 16. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Geralda Pereira dos Santos, 72. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

José Menezes Silva, 71. Natural de Pedro Alexandre (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Orlando Lopes Batista, 69. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Robson Cardozo de Oliveira, 58. Natura de Curitiba (Paraná). Residia na Cidade Domitilia, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Clovis Fernando Gonçalves, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila José, em Cidade Dutra, São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Kleber Silva de Andrade, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Paulo. Dia 16, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Rodrigo Ribeiro Amancio, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Matheus Mendes de Lima, 22. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

João Evangelista de Oliveira, 76. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Francisco Barbosa de Souza, 65. Natural de Icó (Ceará). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.