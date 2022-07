Grêmio empata com Brusque fora de casa e chega a 13 jogos sem derrota na Série B

19/07/2022 | 21:10



O Grêmio chegou a 13 jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira ao empatar com o Brusque, por 1 a 1, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, pela 19ª rodada, a último do primeiro turno. Bitello e Wallace Reis marcaram os gols da partida.

O resultado mantém o Grêmio na quarta posição, agora com 33 pontos. Contudo, viu o Tombense (5º lugar) vencer o Criciúma e chegar a 28, diminuindo a distância entre os times para cinco pontos. Já o Brusque chegou ao terceiro jogo sem vitória e é o 12º colocado, com 22 pontos.

O primeiro tempo foi de dois times priorizando o toque de bola e cautelosos no ataque. Logo no minuto inicial, Bitello arriscou de muito longe e obrigou o goleiro Jordan a espalmar pela linha de fundo, dando falsos indícios de que o jogo seguiria interessante.

Só que o confronto não seguiu o mesmo ritmo e faltou pontaria e ousadia para tirar o zero do placar. O Brusque respondeu aos 13 minutos, quando Fernandinho recebeu cruzamento da direita e finalizou de voleio, mas para fora do gol defendido por Gabriel Grando.

O confronto, até então ruim, mudou completamente no segundo tempo. Logo aos três minutos, Bitello tabelou com Gabriel Teixeira, invadiu a área e finalizou por baixo do goleiro Jordan, para alegria dos mais de mil torcedores gremistas nas arquibancadas.

Apesar do gol, o Grêmio não conseguiu administrar a vantagem e sofreu o empate aos oito minutos. Após escanteio da esquerda, o experiente zagueiro Wallace Reis subiu mais alto que a marcação e cabeceou forte, sem chances de defesa para o goleiro Gabriel Grando.

A igualdade voltou a deixar o confronto muito fraco tecnicamente. O Grêmio até foi insistente, mas parou na forte marcação do Brusque. Já os catarinenses tentaram virar o placar pelo alto ou em lances de jogadas individuais, todas sem sucesso.

No final do jogo, os times tentaram as últimas investidas. Aos 32, Ferreira chutou de longe, mas à esquerda do goleiro Jordan. Enquanto o Brusque ensaiou pressão com cruzamentos na área, mas sem qualidade.

O Brusque volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Grêmio, no sábado, receberá a Ponte Preta, às 16h30, na Arena, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 1 GRÊMIO

BRUSQUE - Jordan; Pará (Edílson), Everton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Wagner Balotelli e Álvaro (Gabriel Taliari); Fernandinho e Crislan (Júnior Todinho). Técnico: Luan Carlos.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diego Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Bitello (Mateus Sarará) e Campaz (Janderson); Gabriel Teixeira (Pedro Lucas), Diego Souza e Ferreira (Elias). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Bitello, aos 3, e Wallace Reis, aos 8 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Álvaro e Fernandinho (Brusque); Pedro Lucas (Grêmio).

PÚBLICO - 5.603 pagantes.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).