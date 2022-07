Xuxa presenteia filho de assessora com réplica do uniforme de Ayrton Senna

16/07/2022 | 13:10



Pelo jeito, o novo chefe de segurança do Príncipe Harry e da sua esposa, Meghan Markle, tem uma ficha e tanto! As informações são do veículo Daily Mail.

Alberto Alvarez já trabalhou com grandes nomes como Michael Jackson e a banda One Direction em mais de 15 anos de carreira. Mesmo com grandes nomes, a ficha criminal do profissional chama atenção, já que ele se envolveu com a justiça em três momentos e anos diferentes.

No ano de 2009, ele foi detido após dirigir bêbado e sem documentos. Dois anos depois, ele foi pego novamente pelo mesmo motivo, mas dessa vez ficou oito dias preso. Já no inicio de 2000, ele foi acusado de causar danos corporais contra uma pessoa com quem havia se relacionado. Eita!

Harry e a mudança de sotaque

Um novo vídeo do Príncipe Harry deu o que falar! Segundo um especialista em sotaque e pronuncia, Harry está mudando o sotaque para se afastar da realeza e abraçar o povo. O assunto também foi abordado durante uma entrevista ao Daily Mail.

O sotaque do Harry agora soa muito mais classe média do que aristocrático. É um clássico do Harry, ele fazendo o que o tornou famoso: é o príncipe amigável, charmoso e próximo das pessoas. É o filho da mãe dele , disse Emma Serlin.