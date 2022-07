Bradley Cooper está namorando assessora de Hillary Clinton

13/07/2022 | 09:10



Mais um dia difícil para os solteiros! Ao que parece, Bradley Cooper não está mais soltinho na pista. Isso porque, segundo o Page Six, o ator de Hollywood já teria engatado um novo namoro com Huma Abedin, assessora de Hillary Clinton, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal, os pombinhos estão juntos há alguns meses desde que foram apresentados por Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue norte-americana, de quem ambos são próximos. Contudo, uma fonte próxima ao casal afirmou ao veículo que eles estão mantendo discrição.

O motivo seria o divórcio de Huma com Anthony Weiner, ex-membro da câmara dos representantes dos Estados Unidos, e o bem-estar do filho de dez anos de idade. Vale lembrar que Cooper também terminou recentemente o relacionamento com a atriz de Glee Dianna Agron.