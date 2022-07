Disputa para Assembleia Legislativa tem cenário embolado entre Carla, Atila e Ana Carolina Serra

Matheus Silva Moreira



12/07/2022 | 08:04



A corrida pelas cadeiras na Assembleia Legislativa representando o Grande ABC promete ser agitada na eleição deste ano. É o que aponta a nova rodada de intenções de voto da pesquisa Badra, realizada entre os dias 5 e 8 de julho com 1.500 eleitores das sete cidades e divulgada com exclusividade pelo Diário. O levantamento aponta um cenário de empate técnico entre os líderes, levando-se em conta que a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou menos e 95% de intervalo de confiança.

A deputada estadual Carla Morando (PSDB), que tenta o segundo mandato, recebeu 15,4% das citações entre os entrevistados. A parlamentar, que passou parte do mandato ligada ao ex-governador João Doria (PSDB), tentou se descolar do aliado assim que ele renunciou à Presidência. Agora, tenta se colocar como uma parlamentar do atual governador.

Em segundo aparece o ex-prefeito de Mauá Atila Jacomussi (Solidariedade), com 12,7%. O político, que já foi deputado estadual, não conseguiu se reeleger prefeito em 2020, após sofrer graves denúncias de corrupção que o levaram à cadeia e ao impeachment na Câmara, depois revertido.

A terceira colocação ficou com a primeira-dama de Santo André e ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade Ana Carolina Serra (Cidadania), estreante em disputas eleitorais, com 11,2%. A campanha de Ana Carolina tem recebido apoios importantes e já chegou a ter dobradas anunciadas na região. Boa parte da classe política de Santo André que transita no campo político do prefeito Paulo Serra (PSDB) está com a primeira-dama.

O atual deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) aparece em quarto, com 8,9%, e vem à disputa em um cenário diferente de 2018, quando teve todo o apoio da Prefeitura.

O empresário Cleber Broch (Patriota) é o quinto, com 6,6%. Na sequência vem o atual deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), com 5,6%. O vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PSC) teve 4,9%.

Lançado no fim de semana pela cúpula do partido, o ex-prefeito de São Caetano Paulo Pinheiro teve 4,9%, à frente do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que ficou com 4%. O vereador de Mauá Neycar (Solidariedade) obteve também 4%.

A pesquisa do Instituto Badra foi realizada de forma presencial nos sete municípios, em pontos de fluxo populacional. Está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números BR 09786/2022 e SP 07632/2022.