Rodrigo Garcia dispara e empata com Tarcísio na 2ª posição no Grande ABC

Sergio Vieira



12/07/2022 | 07:52



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), está, definitivamente, na corrida pelo comando do Palácio dos Bandeirantes, na eleição de outubro. Números da pesquisa Badra, realizada entre os dias 5 e 8 de julho com 1.500 eleitores das sete cidades da região e divulgada com exclusividade pelo Diário, mostram o tucano com 12,1% de intenções de voto, em empate técnico na segunda posição com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que registrou 15,2%. A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos para mais ou para menos e 95% de intervalo de confiança.

Na rodada anterior da Badra no Grande ABC, realizada entre os dias 19 e 20 de abril, Rodrigo Garcia aparecia com 2,9%, ainda em um cenário com Márcio França (PSB). Isso significa dizer que, em um intervalo de 80 dias, o governador subiu 9,2 pontos percentuais nas intenções de voto entre os eleitores das cidades da região e foi diretamente beneficiado com a desistência do ex-governador em disputar o pleito e mirar o Senado.

Levando-se em conta o limite da margem de erro, é possível afirmar que o ex-ministro da Infraestrutura pode estar com 12,7%, enquanto que Rodrigo pode já ter alcançado 14,6%.

Na ponta da tabela, com 36,6%, está o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que foi o candidato do partido à Presidência na eleição de 2018.

Se Tarcísio foi lançado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Haddad é a aposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para disputar o governo do Estado. Já Rodrigo Garcia transita sem um padrinho político, o que, por um lado, pode ser positivo, principalmente por conta do discurso contra os extremos, tanto da direita quanto da esquerda.

O pré-candidato Gabriel Colombo, do PCB, aparece na quarta colocação na corrida para o Palácio dos Bandeirantes, com 5,5% das intenções de voto no Grande ABC. Na posição seguinte aparece Altino Júnior, do PSTU, com 2,5%.

Nesta rodada da pesquisa Badra ainda aparece o nome do ex-prefeito de São José dos Campos Felício Hamuth, com 2,3%, que trocou o PSDB pelo PSD para ser o candidato do partido, mas após costura de Gilberto Kassab (PSD) foi indicado como vice do ex-ministro na eleição. A questão é para onde irá migrar esse percentual do ex-prefeito, se para Rodrigo ou Tarcísio.

Nome do PDT para disputar a eleição estadual, o ex-prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar contabilizou 2,1% entre os eleitores do Grande ABC que foram ouvidos pela Badra.

Deputado federal em primeiro mandato, Vinicius Poit (Novo) foi lembrado por 1,7% dos eleitores das sete cidades. O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB) ficou com 1,2%. Do total, 18,2% disseram votar nulo, branco ou em nenhum. Não souberam responder somou 2,6%.

A pesquisa do Instituto Badra foi realizada de forma presencial nos sete municípios, em pontos de fluxo populacional. Está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números BR 09786/2022 e SP 07632/2022.