André Gonçalves passa algumas horas preso por não pagar pensão a filha

10/07/2022 | 13:54



André Gonçalves ficou algumas horas preso na última quinta-feira, 7, no Rio de Janeiro. O motivo teria sido por causa da falta de pagamento de pensão a filha Valentina, fruto da relação dele com a jornalista Cynthia Benini. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

André Gonçalves é casado com Danielle Winits desde 2016. Ele é pai também de Manuela, de 23 anos, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, de 19, com Myrian Rios.

Em 2017, o processo contra André sobre os alimentos de Valentina estava em pouco mais de R$ 112 mil. Como o ator não pagou nenhum valor de pensão, de acordo com o documento, foi condenado a prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. A atriz mora em Santa Catarina.

Ele também responde a outro processo, na 4ª Vara de Família, movido por Manuela Seiblitz, filha dele com Teresa, no valor de R$ 120 mil.