Quatro paulistas jogam hoje pela 16ª rodada do Brasileirão

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/07/2022 | 00:01



Dos cinco paulistas no Campeonato Brasileiro, os chamados grandes do Estado entram em ação hoje pela 16ª rodada. O Corinthians (quarto, com 26 pontos) enfrenta o Flamengo (oitavo – 21), time que não vence desde setembro de 2018, na Neo Química Arena, às 16h.

Um pouco mais tarde, às 18h, o Santos (décimo – 19), com uma vitória apenas nos últimos 13 jogos, pega o Atlético-GO (16º – 17) na Vila Belmiro.

O Palmeiras (líder – 29), que ainda não perdeu fora de seus domínios neste Brasileirão, vai ao Ceará para medir forças com o lanterna Fortaleza (20° – 10), na Arena Castelão, às 18h. E, por fim, o São Paulo (sétimo – 22), desfalcado de cinco jogadores, os zagueiros Diego Costa e Léo, o volante Gabriel Neves, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Luciano, suspensos, viaja até Minas Gerais para confronto com o Atlético-MG (terceiro – 27), no Mineirão, às 18h.

O Red Bull Bragantino (14º – 18), o quinto paulista no certame nacional, venceu ontem o Avaí (11º – 18) por 4 a 1 em partida realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.