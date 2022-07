Tierry presenteia sua ex-parceira do Dança dos Famosos com carro novo

09/07/2022 | 12:10



Tierry presentou Carla Bruno, sua ex-parceira do Dança dos Famosos, com um carro. A notícia foi divulgada pela própria bailarina nas redes sociais, que agradeceu imensamente o presente.

Ao postar uma imagem da chave do automóvel, Carla fez uma declaração para Tierry. Ela escreveu:

Não, você não precisa fazer isso, disse eu, todas as vezes em que tentei recusar o presente, desde o primeior momento que ele começou com esse assunto, antes mesmo de sairmos dos Dança [dos Famosos]. É o prêmio do quadro, já que a gente vai sair, eu queto te dar, ele insistia. Até que eu finalmente entendi a nobreza do gesto de gratidão, e o quanto aquilo era importante pra ele, e que presente, na maior das vezes (quando carregado de significado), faz um bem igual de quem recebe, em quem dá!

E continua:

Eu não tenho palavras o suficiente pra te agradecer por esse gesto lindo Tierry. E eu pensei muito antes de te agradecer publicamente porque sei que pessoas maldosas vão arrumar alguma coisa pra criticar, mas esse post não é sobre elas. É só sobre coisa boa, gratidão, união, amizade, respeito, carinho e tudo que isso signifca pra gente. Vou te agradecer publicamente sim, porque esse seu coração é gigante, e eu quero que mais e mais pessoas saibam do tamanho da sua grandeza de espiríto, o tanto que você faz bem e cuida das pessoas ao seu redor1 Obrigada, mais uma vez! Você é incrível.

Vale lembrar que Tierry e Carla viveram um pequeno affair. Em entrevista para Felipeh Campos, o cantor declarou:

- A Carla é sensacional. Eu tenho um carinho especial. A gente já ficou. Eu e a Carla já ficamos. No período do Dança [dos Famosos] Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti livre emocionalmente. Foram dez anos me dedicando a outra pessoa.

Será que isso vai acabar em romance?