Homem pega 4 meses de prisão por bater na mulher

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 00:01



Um homem foi condenado na última terça-feira (5), em Santo André, por agredir e ameaçar a mulher. A Justiça fixou a pena em quatro meses de prisão no regime aberto.

De acordo com a sentença, ele assumiu parcialmente os crimes, porque não se lembra do que ocorreu no dia 3 de agosto de 2020, quando chegou em casa e, por ciúmes, agrediu a mulher e disse que iria matá-la. Ele afirmou em audiência que estava bêbado no momento das agressões.

Em depoimento, a vítima afirmou ter levado socos e tapas no rosto e chutes nas costelas.

“Informou também que o autor a ameaçou ao dizer ‘vou te matar’”, diz trecho da decisão. Depois das agressões, a mulher voltou a morar na mesma casa com o agressor.

“Vale ressaltar que a própria vítima, mesmo tendo voltado a residir com o réu, manifestou desejo de que ele respondesse criminalmente pelo delito”, registrou na sentença o juiz Jarbas Luiz dos Santos.

No processo, há declaração da vítima sobre o comportamento agressivo do condenado. De acordo com o magistrado, em outro trecho da sentença, a mulher afirmou “que o autor dos fatos já manifestou comportamento agressivo, asseverando ainda que já ocorreram outros episódios de violência praticados pelo autor.”

O juiz permitiu que o homem possa recorrer em liberdade. Ele pode entrar com recurso junto ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).