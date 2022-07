Estado confirma mais dois casos de varíola dos macacos

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



08/07/2022 | 00:01



São Bernardo confirmou mais dois pacientes infectados com a varíola dos macacos. No total, a cidade contabiliza três pacientes com a doença, enquanto Santo André registrou um infectado no fim do mês passado. Com os novos casos, o Grande ABC já acumula quatro ocorrências em menos de um mês.