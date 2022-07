Grande ABC antecipa vacinação para 35 anos

Duas cidades do Grande ABC, São Bernardo e Diadema, começam hoje a vacinar com a segunda dose de reforço (ou quarta dose) contra Covid-19 pessoas a partir de 35 anos. Estão aptas para receber o imunizante pessoas nessa faixa etária, profissionais de saúde, puérperas acima de 12 anos e adultos imunossuprimidos que receberam a dose contra o coronavírus há quatro meses.

No município são-bernardense, a aplicação das doses ocorre por livre demanda nas 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e não há necessidade de agendamento prévio. Para vacinação, é necessário apresentar o documento de identificação e a carteirinha de vacinação com as doses anteriores.

Até ontem, o município havia aplicado 2,1 milhões de doses da vacina contra Covid, sendo 681.872 doses adicionais (terceira e quarta doses) aos públicos já contemplados pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Em Diadema, a campanha de vacinação está disponível a partir de hoje nas 20 UBSs da cidade, das 8h30 às 16h, também por livre demanda. Segundo dados da plataforma Vacivida, atualizados até 29 de junho, Diadema tem 382.180 residentes vacinados, ou seja, 97% da população elegível para vacinação (cinco anos em diante) recebeu ao menos uma dose da vacina. Foram aplicadas 35.467 terceiras doses e 60.416 quartas doses na cidade.

Santo André, Mauá e Ribeirão Pires aguardam liberação do Estado para ampliar a campanha de vacinação nas cidades – Rio Grande da Serra não informou se irá antecipar a vacinação.

Nesses municípios, está sendo aplicada a quarta dose em pessoas a partir de 40 anos, profissionais de saúde e imunossuprimidos, que tenham recebido a terceira dose do fármaco há quatro meses da aplicação do terceiro imunizante.

Além da quarta dose, as cidades da região também oferecem a quinta etapa do imunizante contra o coronavírus para pessoas com mais de 50 anos que possuam alto grau de imunossupressão e que tenham tomado a quarta dose há pelo menos quatro meses.