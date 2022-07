Criadores de 'Stranger Things' vão produzir série de 'Death Note' para Netflix

06/07/2022 | 17:36



Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, anunciaram o lançamento da produtora Upside Down Pictures e se comprometeram a desenvolver novos projetos para a Netflix. As informações são do site Deadline.

Uma das novidades é a criação de uma série live-action do mangá e anime Death Note, escrito originalmente por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata.

A história gira em torno de um jovem que encontra um caderno preto misterioso que lhe dá poderes sobrenaturais sobre a vida e a morte. Em 2017, a Netflix lançou um filme live-action baseado no anime, mas a série não terá nenhuma relação com a antiga produção.

Além de Death Note, ainda de acordo com informações do Deadline, os projetos futuros dos irmãos Duffer também incluem:

- Uma série original dos criadores Jeffrey Addiss e Will Matthews (O Cristal Encantado: A Era da Resistência).

- Uma série adaptada do livro O Talismã, de Stephen King e Peter Straub, que os Duffer criarão em conjunto com a produtora Amblin Entertainment, de Steven Spielberg, e a Paramount Television.

- Uma nova peça de teatro ambientada no mundo e na mitologia de Stranger Things.

- Uma série derivada de Stranger Things para a Netflix.