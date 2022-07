Bruno Gagliasso comenta relacionamento conturbado com o irmão: Minha mãe sofre muito

06/07/2022 | 14:11



Bruno Gagliasso foi o primeiro convidado do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Antes mesmo de começar, o ator já deu indícios de que o programa seria especial. Enquanto a esposa fazia a abertura, o artista simplesmente anunciou que havia feito cocô nas calças.

Em um dos momentos da conversa, já com tudo normalizado, o ator foi questionado sobre seu relacionamento com o irmão, Thiago Gagliasso. Os dois têm uma relação conturbada devido divergências de opinião, mas, segundo Bruno, nem sempre foi assim:

- Nossa relação na infância era maravilhosa. A grande memória que tenho dele e o que quero carregar para o resto da vida é nossa infância. Sempre fomos muito ligados. Uma das memórias mais lindas que tenho foi quando fui morar na Argentina, que foi muito difícil para mim, mas ele passou um mês comigo lá e foi o melhor mês que tive lá. Quando me perguntam qual foi o dia mais feliz da minha vida, um deles foi, sem dúvida, o nascimento do meu irmão

Questionado se haveria a possibilidade de uma reconciliação, Bruno respondeu:

- Em algum momento talvez sim. Hoje não consigo enxergar. Porque admiração, respeito, afinidade, hoje não sinto por ele. Mas o que eu sinto é o amor de irmão, isso nunca vai apagar. E a saudade de tudo o que a gente viveu. É mentira falar que não doi, mas a gente pensa muito diferente. Não é pensamento político, é como a gente enxerga a vida que é diferente. Tenho que respeitar e respeito. Minha mãe sofre muito, mas é a vida.

Gagliasso ainda conta que fica feliz de ver que os três filhos, Titi, Bless e Zyon, ainda podem conviver com o primo Gabriel, filho de Thiago.

- Eu fico muito feliz, a gente ama essa relação, eles não tem nada a ver com isso. Que eles curtam muito e fico feliz da vida. Mas eu não posso, o que eu vou falar pra ele?

Reconciliação com Giovanna Ewbank

Durante a conversa, Gioh e Bruno também relembraram do período em que passaram separados. Caso você não lembre, Gagliasso traiu Ewbank e eles ficaram dois meses sem se ver.

Na conversa, eles relembraram de como aconteceu a reconcialiação. Segundo Bruno, depois de uma conversa, o clima esquentou e o casal decidiu ir para escadaria do prédio.

- A gente foi pra casa do seu irmão lá no Recreio, conversamos pra caramba, fomos para a escada e... ripa na xulipa. A gente estava empolgado. Estávamos dois meses sem se ver e se amando.

No entanto, os dois foram pegos por um vizinho que era delegado. O homem ouviu o barulho e foi até a escada já armado.

- Saiu um cara armado, um delegado que morava no andar (...) Ouviu um barulho estranho e ficou confuso, né?, explica Bruno.

Giovanna completou:

- A gente estava sem roupa, a escada abriu e nós dois pelados. O cara com uma arma. O Bruno duro, sem cueca, pedindo pelo amor de Deus. Nunca mais voltei no prédio do meu irmão.

Eita!