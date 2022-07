Luciano Huck cumpre desafio e se apresenta com filha no 'Dança dos Famosos'

04/07/2022 | 11:22



Luciano Huck se apresentou com sua filha caçula, Eva, na final do quadro Dança dos Famosos neste domingo, 3. A menina se vestiu de bailarina e dançou junto com o pai ao som de Cold Heart, parceria de Elton John com Dua Lipa.

A apresentação ocorreu para cumprir uma promessa feita por Luciano a Fátima Bernardes no início da temporada do reality show de dança, em abril deste ano.

"Promessa cumprida na melhor companhia", escreveu o apresentador no Instagram. "Adorei que você cumpriu a promessa que me fez. Mas com a Eva do lado ficou fácil. Muito linda. Tomara que você tenha tomado gosto e continue dançando", respondeu Fátima.