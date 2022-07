Obituário - 03 de julho de 2022

Ademir Medici



03/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Inácia Augusto, 94. Natural de São Roque (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laurinda Ferrara Bueno, 88. Natural de Matão (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hermínia Vantaja Bicciato, 86. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Joaquim do Nascimento, 85. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria Cozzolino Volpe, 84. Natural de Itália. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Toshikazu Shiba, 81. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Campo das Oliveirais, em Jacareí (São Paulo).

Walter Barbosa, 81. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Leorberto Gerevini, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha Aparecida Perilli, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cozinheira. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Aparecida Ferrari, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denise Terezinha Lima Teixeira Dias, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Diretora escolar. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Rossini Hantldy Apolinário dos Santos, 49. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Silva de Souza, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Salva vidas. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo de Araujo Ribeiro, 32. Natural de Registro (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Rosalina de Melo, 97. Natural de Capoeiras (Pernambuco). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Maria Lopes, 96. Natural de Portugal. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Sebastião Miguel dos Santos, 92. Natural de Guaxupé. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Ranulfo Campos Barrense, 92. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Beatriz Teixeira Lima, 75. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Giuseppa Bianca Ribeiro, 73. Natural da Itália. Residia na Vila Clara, em Cotia (São Paulo). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Alfa Campos, em Jandira (São Paulo).

Valter Monteiro da Silva, 49. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Franciel de Souza Alencar, 36. Natural do Ipiranga do Piauí (Piauí). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Lucas Mauricio da Silva Souza, 27. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Severino Freire Filho, 91. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luzia Corrali Mingardi, 87. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Geni Gamba, 84. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Alessander, 46. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Georgina Santos Souza, 98. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria das Dores do Nascimento, 84. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice da Conceição Santos, 82. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Almendro, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Stefani Pereira Santos Freitas, 33. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Jardim da Colina.

Leandro Thiago Leocardio Souza, 21. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Oraide de Araujo Bicudo, 93. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Luiz Carlos Brejão, 71. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Marilene Alves Rodrigues, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.