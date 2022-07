Rainha Elizabeth II deu permissão para Harry e Meghan batizarem a filha com seu nome, mas se surpreendeu com a escolha final

01/07/2022 | 09:11



Por essa a Betinha não esperava! Ao que parece, pouco antes da filha de Príncipe Harry e Meghan Markle nascer, o filho de Lady Diana ligou para a avó, Rainha Elizabeth II, com a intenção de pedir permissão para batizar a menina com o seu nome. Sem pestanejar, a monarca aceitou o pedido, mas se surpreendeu com a escolha final do casal de usar o apelido de infância, Lilibet.

Fiquei sabendo que ele [Harry] ligou para ela e disse: Queremos batizá-la em sua homenagem, vovó. Ela respondeu: Que adorável, obrigada, achando que seria Elizabeth. Então eles tiveram o aval, mas não contaram qual seria o nome, disse o analista real Nicky Haslam ao jornal Daily Mail.

Lilibet era o nome que o pai de Elizabeth II, o Rei George VI, a chamava durante a infância e também o falecido marido, Príncipe Philip, quando se casaram. Assim que soube que a bisneta carregaria o legado, a rainha se sensibilizou com Harry e Meghan. Vale lembrar que quando a escolha foi revelada, em junho de 2021, a BBC chegou a publicar que o casal não teria pedido autorização da monarca, mas o príncipe colocou um ponto final no rumor com o seguinte comunicado divulgado por representantes:

O Duque falou com sua família antes do anúncio - na verdade, a avó foi a primeira pessoa da família com quem ele conversou. Durante essa conversa, ele expôs seus planos de batizar a filha de Lilibet como uma homenagem. Não tivesse ela dado seu apoio, eles não teriam usado o nome.