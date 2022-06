Bia Haddad estreia com vitória nas duplas em Wimbledon; Bruno Soares avança

29/06/2022 | 21:20



Beatriz Haddad Maia estreou com vitória na chave de duplas feminina de Wimbledon. Ela atuou ao lado da polonesa Magdalena Frech e superou a experiente dupla formada por Lucie Hradecka e Sania Mirza, cabeças de chave 6 do torneio. A vitória por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2 teve 2 horas e cinco minutos de duração. Na próxima rodada, a brasileira e Frech terão pela frente a eslocava Viktoria Kuzmova e a holandesa Arantxa Rus.

"Estou feliz. A Frech é uma jogadora muito bacana e nós conseguimos criar uma energia legal. Peamos uma pedreira logo na primeira rodada e, particularmente, não fiz um jogo muito bom. Mas me propus a trabalhar melhor, focar no presente e buscar uma solução, diferente de como fiz na simples. Estou feliz com essa parte e amanhã tenho mais um dia para melhorar o meu tênis", afirmou o tenista brasileira.

Bia também está na chave de duplas mistas com o mineiro Bruno Soares. Na estreia, eles vão enfrentar o brasileiro Rafael Matos e a ucraniana Lyudmyla Kichenok.

Apesar de ter sido eliminada em Wimbledon pela eslovena Kaja Juvan, Bia vive um ótimo momento na carreira. Na abertura de temporada de grama, ela obteve dois títulos (Nottingham e Birmingham)e chegou ainda a uma semifinal.

As duas taças consecutivas que levantou na grama e a boa campanha na última semana com 12 jogos de invencibilidade catapultaram Bia Haddad para o 29º no ranking, a melhor posição de uma brasileira na classificação da WTA, empatada com a lendária Maria Esther Bueno.

Na chave de duplas masculinas, o Brasil também teve o que comemorar.

Bruno Soares e Jamie Murray também estrearam com vitória em Wimbledon. O mineiro e o britânico superaram a dupla francesa de Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech em 6/3, 6/4 e 6/2 em 1h33, avançando à segunda rodada.

"Foi uma estreia muito boa, nós estávamos firmes do início ao fim. Na primeira parte sacamos muito bem, com uma porcentagem alta de primeiro saque. Nós tínhamos dado uma estudada neles e conseguimos executar muito bem as jogadas. A devolução também estava muito firme. Foi muito bom. Agora é se preparar que sexta-feira tem mais", disse Bruno.