Atração do Rock in Rio Lisboa, Anitta comenta polêmica com Zé Neto: -Vou lançar um produtinho

27/06/2022 | 11:11



Avisa que é ela! Anitta foi uma das grandes atrações do Rock in Rio e conseguiu envolver toda a plateia do evento. Segundo informações do jornal Extra, a cantora comentou com a imprensa sobre a polêmica entre ela e Zé Neto, da dupla com Cristiano. Como você viu, o famoso criticou a tatuagem íntima da poderosa e a utilização da Lei Rouanet, desencadeando uma série de denúncias e investigações sobre licitação e utilização de verbas públicas em shows de sertanejo.

Bem-humorada, Anitta revelou não gostar de brigas e anunciou que lançará um produto íntimo.

- Olha, eu fiquei passada. Detesto esse negócio de briga entre ritmos e artistas. Acho que a música tem que unir as pessoas. Aproveitei isso para fazer dinheiro. Vou lançar um produtinho. Vou usar isso para ganhar um mais mais. O povo se aproveitou, e aí agora também vou aproveitar. Nessa hora, vou falar mais da minha tatuagem.

Durante uma de suas apresentações no palco, a artista arrancou gargalhadas ao quebrar os óculos de um fã por acidente. Na tentativa de interagir com o público, ela pegou o assessório e colocou em seu rosto, mas acabou o partindo ao meio e devolvendo as partes ao dono. No Twitter, os internautas se divertiram com a cena.

Nos Stories do Instagram, a cantora pediu desculpas pelo ocorrido e procurou pelo admirador.

Eu sinto muito, quebrei o óculos do fã. Gente cadê esse fã para eu dar um óculos novo que vergonha.

O fã, por sua vez, brincou sobre a quebra de seus óculos.

Primeira mulher que mudou minha forma de enxergar.

Para além das polêmicas e momentos engraçados, Anitta arrasou na performance no Rock in Rio! A cantora fez a plateia inteira vibrar ao apresentar o seu hit Envolver. Recheado de diversos outros sucessos da poderosa, o show trouxe diferentes referências ao Brasil e ao funk.