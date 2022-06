Fãs acreditam que término do relacionamento entre Gabigol e Rafaella Santos é quase certo

25/06/2022 | 11:10



Já faz algum tempo que Rafaella Santos e Gabigol não são vistos juntos como um casal, e segundo o Extra, os rumores de que eles não estão mais juntos só aumentaram, principalmente em grupos privados de fãs de Rafaella. Nestes lugares, o término dos dois tem sido dado como certo, e ainda há um pedido dos administradores para que não se fale do assunto.

Ainda segundo a publicação, a última vez que os dois fizeram uma aparição pública juntos foi no dia 22 de maio, em um bar do Rio de Janeiro. Os dois chegaram ao local separados, mas ficaram juntos lá dentro e também foram embora no mesmo carro.

Algo que tem chamado a atenção de alguns fãs foram as postagens mais recentes de Rafaella no Instagram. Uma das publicações foi de um meme no qual um homem pede para ligar para a mulher e ela responde com um modo avião. E em seu post mais recente, de uma selfie, ela escreveu: Aleatório, fim.

Vale lembrar que os dois não se seguem no Instagram, mas ainda possuem fotos juntos publicadas.

E aí, qual sua opinião sobre o assunto?