Crianças ficam presas em brinquedo no Parque Cidade da Criança; Veja vídeos

Da Redação



23/06/2022 | 12:20



Vinte crianças ficaram presas em um brinquedo no Parque Cidade da Criança, em São Bernardo, Segundo o Corpo de Bombeiros, o equipamento fica a uma altura de seis metros. As crianças estão sendo retiradas individualmente por escada.



O brinquedo teve o sistema hidráulico-pneumático travado para a saída dos jovens. Há quatro viaturas do Corpo de Bombeiros. Parte das crianças já havia sido retirada até o início da tarde. Por enquanto, não há informações de feridos nem os motivos da falha no brinquedo.

SERÁ INTERDITADO



Por meio de nota a administração do município informa: "foi registrada uma falha técnica em brinquedo no Parque Cidade da Criança ocasionando o travamento do equipamento. Por conta da altura, o Corpo de Bombeiros foi acionado para remover cerca de 10 crianças que ficaram presas. Ninguém ficou ferido. É importante destacar que o parque é administrado pela empresa Nova Cidade Parques São Bernardo do Campo, que acionou os bombeiros e a Polícia Militar. No momento, equipes da Prefeitura estão no local para fiscalizar os procedimentos de remoção. Os demais brinquedos estão funcionando normalmente. O equipamento que apresentou problemas será interditado para manutenção."



Mais informações em breve.

Veja vídeos: