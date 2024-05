Programa Moeda Verde é finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social

Importante política pública de incentivo à reciclagem e à alimentação saudável em Santo André, o programa Moeda Verde é finalista da 12ª Edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e recompensar financeiramente ações classificadas como tecnologia social, ou seja, que surgem para solucionar algum tipo de problema social e que são de fácil aplicabilidade e replicabilidade.

“Este é mais um reconhecimento das transformações importantes que ocorrem graças ao Moeda Verde, como redução da insegurança alimentar e ampliação da reciclagem, trazendo mais dignidade a famílias que residem em comunidades carentes da cidade”, afirma o prefeito Paulo Serra. O programa foi criado em 2017 pelo Núcleo de Inovação Social da Prefeitura e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Na 12ª Edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, o Moeda Verde poderá ser selecionado entre dez iniciativas de tecnologia social que vão ganhar apoio de até R$ 500 mil cada. A premiação ocorrerá durante a Semana Nacional de Tecnologia Social, realizada de 18 e 21 de junho, em Brasília.

A escolha das novas tecnologias sociais premiadas será feita no dia 17 de junho pela Fundação Banco do Brasil em conjunto com parceiros, especialistas e convidados, além de uma votação popular. A revelação do vencedor acontecerá no encerramento do evento.

A Semana Nacional de Tecnologia terá palestras, mesas e debates e exposições de tecnologias sociais e produtos de economia solidária e sociobiodiversidade. A lista com as finalistas do prêmio pode ser conferida em https://transforma.fbb.org.br/.

Certificado de tecnologia social – Em abril, o programa Moeda Verde foi uma das 87 iniciativas certificadas pela Fundação Banco do Brasil como novas tecnologias sociais, entre 888 programas e projetos de todo o Brasil que foram inscritos.

Com isso, agora o Moeda Verde faz parte do acervo da Plataforma Transforma!, que reúne milhares de programas e projetos nas áreas de meio ambiente, alimentação, renda, saúde, energia, recursos hídricos, educação e habitação que possuem a mesma certificação.

No começo de maio, a iniciativa também foi selecionada entre 20 finalistas para receber uma premiação de R$ 50 mil. A verba será utilizada para promover melhorias ao programa, que permite que os participantes troquem cinco quilos de recicláveis por um quilo de alimento do tipo hortifrúti.