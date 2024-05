Obituário - 11 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Amercina Rosa de Morais, 99. Natural de Urandí (BA). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Helma de Souza Dill, 94. Natural de Garibaldi (RS). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Benedita Lopes Rodrigues, 91. Natural de Andradas (MG). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner de Oliveira, 91. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Odete Souza Cintra, 90. Natural de Pedregulho (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Filomena Kiausinis Fabretti, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

André Garcia Garcia, 87. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Lázara de Oliveira Duduch, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Cunha Bueno, em São Paulo. Dia 6, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (SP).

Irene Silva dos Santos, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Celestino Gomes do Nascimento, 80. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeni Corrêa da Silva, 80. Natural de Botucatu (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorival Inácio Demboski, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Barros Acioli, 72. Natural de Murici (AL). Residia na Vila Bazu, em Franco da Rocha (SP). Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal da Paixão.

Rubens Ferreira do Nascimento, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Alberto Ortega Lindoso, 65. Natural de Santo André. Residia no Sítio Taquaral, em Santo André. Auxiliar de manutenção. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato Rau, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Motorista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Neto da Costa, 57. Natural de Isaías Coelho (PI). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Israel Ronald dos Santos, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Promotor de vendas. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Januária Maria Avelino, 75. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

José Ferreira da Silva, 72. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Santa Marina, em Sorocaba (SP). Dia 6. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Renato Baptista da Silva, 80. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Orlando José de Souza, 73. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

Sonia Maria de Favari, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Gilson Moraes de Castro, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Joaquim Lourencio de Oliveira, 85. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Melo, em São Paulo. Dia 6. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valdessi Teles de Deus, 78. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia o bairro Eldorado. Dia 6. Vale da Paz.

Vicente de Paulo de Oliveira, 70. Natural de Andrelândia (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Memorial Metropolitano, em Piracicaba (SP).

Iraíde Pereira de Araújo, 68. Natural de Timbaúba (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Luís Antonio dos Santos, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 6, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Durcilia Gomes de Santana, 62. Natural de Presidente Castel Branco (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Presidente Castelo Branco.

Anderson Santana da Costa, 42. Natural de Santos (SP). Residia no bairro José Menino, em Santos. Dia 6, em Diadema. Cemitério Areia Branca, em Santos.