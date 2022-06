Do Diário do Grande ABC



20/06/2022 | 23:59



Neste dia 26 de junho ocorre em Roma o 10° Encontro Mundial das Famílias, que contará com a participação do papa Francisco. Nesta ocasião será celebrado o encerramento do ano ‘Família Amoris Laetitia’, destacando a exortação apostólica, que completou cinco anos. Esta carta coloca a família no centro da atenção pastoral da Igreja e traz ações práticas para serem vividas dentro do lar, encorajando os casais à santidade.



O papa Francisco pede empenho e preces mensalmente por uma intenção importante. Neste mês, o propósito é orar pelas famílias. O papa pede que, com gestos concretos, as famílias vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida cotidiana. A busca da santidade na vida cotidiana é convite extraído do evangelho. Concretamente, diante das circunstâncias presentes, somos animados a descobrir o toque divino escondido nos detalhes, realizando muito bem nossas tarefas por amor a Deus e ao próximo.



O chamamento à santidade também foi pregado por São Josemaria Escrivá, fundador do Opus Dei, prelazia da Igreja Católica. Ele faleceu no dia 26 de junho de 1975 e foi canonizado por São João Paulo II no ano de 2002. Este santo passou seus dias na Terra fazendo o bem e convidando homens e mulheres a formarem lares luminosos e alegres, por meio de união consciente e sólida, de verdadeira doação e ternura, em que os cônjuges zelam pela boa educação dos filhos, tendo clareza que as dificuldades podem ser superadas com paciência, serenidade e esperança. Em seus escritos, São Josemaria também convida a fugirmos de vida estéril e cômoda, sendo úteis na família e no trabalho, e, assim, deixaremos rastos de santidade e amor. As tarefas do cotidiano bem realizadas, ainda que custem esforço, suor e tempo, podem nos levar à felicidade eterna. O espírito de sacrifício para o aperfeiçoamento pessoal e para se entregar às necessidades do outro no seio familiar é próprio dos corações generosos e enamorados.



O empenho em criar ambiente alegre, fazendo Deus presente na vida da família por meio de gestos mútuos de carinho, sorrisos, bom humor, cordialidade e serviço aos demais, pode fazer a diferença na vida familiar, e cada integrante se sentirá fortalecido para desenvolver suas potencialidades e irradiar o calor do amor por onde passar.



A santidade pessoal e na vida em família é o sonho de Deus para seus filhos e, com sua ajuda, podemos construir, com esperança e fé, lares luminosos e alegres, e, assim, semear e propalar essa alegria a outros lares e, finalmente, à sociedade inteira, tornando o mundo lugar melhor para todos nós e para as gerações futuras.



Carlos Roberto Pegoretti Júnior é casado, pai de três filhos e advogado.



PALAVRA DO LEITOR

De joelhos

Mais uma vez a Petrobras e as ‘forças ocultas’, como já dizia um ex-presidente dos anos 60, estão colocando o governo e o povo de joelhos. Agora está chegando a hora de as autoridades que se dizem ‘patriotas’ tomarem sérias decisões, para a segurança da Nação. Que Deus abençoe o Brasil.

Sérgio Antonio Ambrósio

Mauá



Petrobras

Pode trocar aos montes, a política continua a mesma (José Mauro Coelho pede demissão da presidência da Petrobras).

Leandro Leite

do Facebook



Planejamento

Queria entender qual foi o planejamento feito para o recapeamento da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, pois, após quase um ano de melhoria e agora que a mesma está ‘um tapete’, estão quebrando em vários pontos e colocando canos com inúmeros desvios de trânsito. Não faz a menor lógica gastar o dinheiro público para recapear e em menos de um ano fazer a troca de encanamento. Faltou planejamento, faltou comunicação entre Prefeitura e Sabesp e, o mais importante, faltou respeito com o dinheiro público, além de mais uma vez atrapalhar o trânsito.

Roberto Saraiva Romera

Santo André



Dom e Bruno – 1

A morte brutal de Bruno e Dom no Amazonas é o retrato do Brasil. Somos País que deixou de respeitar os direitos humanos básicos, a Constituição e a as legislações para colocar o lucro e a exploração acima de todos. Caso não fosse a pressão da mídia, sequer saberíamos desse caso horrendo. Até quando regrediremos à condição de velho oeste tupiniquim?

Daniel Marques

Virginópolis (MG)



Dom e Bruno – 2

Lamento profundamente a morte dos dois cidadãos na Amazônia, mas lamento igualmente a morte de milhares de pessoas neste País. É preciso parar de ‘enxugar gelo’ e ir ao cerne da questão. Se existem mesmo pessoas interessadas em acabar com essa barbárie que se instalou no Brasil, é preciso mirar na violência. O problema da criminalidade tem nome: impunidade. Será que temos pessoas interessadas em mexer nesse vespeiro? Não, pois a seu modo cada qual se protege como pode e quem não pode vive de sorte. Sorte de voltar para casa vivo a cada dia que sai às ruas. Muito cômoda essa situação. E pensar que os políticos tinham algum interesse em proteger seu povo.

Izabel Avallone

Capital



Bom Prato

O Bom Prato é boa opção de almoço que custa R$ 1. Arroz, feijão, mistura e salada. Tudo feito no dia. Nada dormido. Sobremesa também. Cardápio fica colado na parede. Ambiente higienizado. Mulheres e homens trabalham com a lida da cozinha. Panelões enormes postos no forno a gás. Uma pitada de carinho, entendo. Fila se forma desde as 11h, já que o restaurante popular abre 11h30. ‘Comer bem e barato’ é o que diz o povo – dos mais aos menos assíduos –, contente com que é servido ao dia. Mesas com quatro lugares. Sentem-se em casa. Merecem elogio os cidadãos e os funcionários do lugar. Pena que aqui não cabe o emoji da ‘palminha’. Saibamos valorizar o que é nosso!

Thiago Valeriano Braga

Capital



Absurdos

Defini-se absurdo como o que é destituído de sentido, de racionalidade e, ao que tudo indica, nossos vereadores são experts em promover absurdos em nossa cidade. Não bastasse a aprovação do aumento em mais seis vereadores, do aumento de mais de 20% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e da tentativa de substituir os nomes de figuras históricas de nossos logradouros públicos, agora nos deparamos com mais uma aberração de nossos destrambelhados vereadores: a aprovação de projeto que libera a presença de pets em bares e restaurantes. Nada contra os animaizinhos, que procuro respeitar, cuidar e amar, mas me sentiria extremamente desconfortável ao imaginar que pratos e talheres que utilizarei possam ter sido lambidos por eles sob os olhares complacentes e tolerantes de seus ‘papais e mamães’.

Vanderlei A. Retondo

Santo André