Destaque da seleção brasileira, artilheira Geyse é contratada pelo Barcelona

19/06/2022 | 09:20



O Barcelona quer fazer bonito nas competições de futebol feminino e anunciou neste domingo a contratação da brasileira Geyse, atacante de 24 anos que vem se destacando na seleção brasileira e também no futebol europeu, até 2024.

Geyse, ou Pretinha, como é chamada a jogadora, estava no Madri CFF e foi destaque na Liga Iberdrola (versão feminina do Campeonato Espanhol) ao anotar 20 gols em 27 partidas disputadas, terminando na artilharia ao lado de Oshoala, do Barcelona, e chamando atenção dos dirigentes catalães. Antes ela havia defendido as cores do português Benfica.

Com o fim do contrato em Madri, os catalães não perderam a oportunidade e investiram na atacante. Sob olhares do presidente Joan Laporta e do diretor de futebol feminino, Xavier Puig, a brasileira assinou o contrato até 30 de junho de 2024 e comemorou o acordo.

"Como todas as grandes equipes, sempre gostei de jogar contra o Barça. Estou feliz por ter sido a artilheira ao lado de Oshoala e por agora ser sua companheira de equipe na próxima temporada", disse Geyse, elogiando a futura parceira de ataque na Catalunha.

Geyse vai disputar a Copa América em julho com a seleção brasileira antes de iniciar sua trajetória no gigante espanhol. Mas não esconde sua ambição para brilhar na nova casa. "Estou aqui para ajudar a equipe a atingir os seus objetivos."