Especialistas afirmam que nova casa do príncipe William e Kate Middleton pode causar tensão com Harry e Meghan

18/06/2022 | 11:10



As polêmicas na família real não param! Segundo especialistas a nova residência do príncipe William e Kate Middleton pode causar tensão com Harry e Meghan. O assunto foi discutido por especialistas na família real no podcast Royally Obsessed e repercutido pelo jornal inglês Express.

A nova moradia do casal e os três filhos fica no Adelaide Cottage, em Berkshire, próximo ao Castelo de Windsor. A mudança tem motivo, já que eles querem ficar mais próximos da rainha Elizabeth II e da nova escola dos herdeiros.

É bem ao lado do Frogmore Cottage. Harry e Meghan estão bem ali, vai haver alguma tensão, afirmou a especialista na realeza, Rachel Bowie.

Roberta Fiorito, companheira de mesa, também opinou sobre o assunto:

Além disso, espera-se que essa mudança mexa significativamente na dinâmica em Windsor, onde o duque de York (príncipe Andrew) tem mais contato com a rainha. Eu acho isso fascinante. Claro que a escola combina com as crianças.

Vale pontuar que o local onde William vai morar com a família fica apenas dez minutos a pé da moradia que o irmão ainda mantêm no país. Eita!