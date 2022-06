Parque Ipiranguinha recebe atividades de educação ambiental para crianças

Da Redação



17/06/2022 | 09:37



O Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha), em Santo André, receberá neste sábado (18), entre 10h e 14h, duas ações de sensibilização e educação ambiental destinadas principalmente para crianças, que poderão trocar recicláveis por brinquedos, brindes e sabão ecológico. As atividades compõem a programação do Junho Verde – mês dedicado ao meio ambiente.

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) realizará a sexta edição do evento Gincanas Ecológicas. O público infantil poderá levar resíduos secos e depois se divertir em brincadeiras como tomba-lata, bola-cesto, caixa-surpresa e roleta da sorte. Após somar pontos, os pequenos podem trocar por carrinhos, bonecas, bicicletas, bichos de pelúcia, dentre diversas outras opções.

Os brinquedos foram doados por moradores de Santo André nas Estações de Coleta. Antes de serem disponibilizados, todos os objetos passam pelo processo de limpeza e higienização. Desde a primeira edição do Gincanas Ecológicas, 925 brinquedos foram entregues, beneficiando 593 crianças, principalmente de comunidades carentes do município.

O parque também recebe a primeira edição do Parque Recicla, ação que consiste em estimular a corresponsabilidade pela destinação adequada dos resíduos, por meio de parques públicos. Crianças e o público em geral podem descartar dois litros de óleo de cozinha para receber duas barras de sabão em pedra, produzidos a partir do reaproveitamento do próprio óleo. Essa ação conta com parceria do Instituto Triângulo, responsável pela produção do sabão ecológico. Além disso, a organização não governamental Espaço Urbano entregará objetos, feitos a partir de materiais recicláveis, para quem levar embalagens Tetra Pak.

O Parque Antônio Fláquer - Ipiranguinha está localizado na Rua Coronel Seabra s/n, na Vila Alzira.